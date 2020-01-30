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Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

30 января, 09:04

Ведущий заявил, что это была досадная непреднамеренная ошибка

Ведущий Флавио Инсинна. Скриншот

Ведущий Флавио Инсинна. Скриншот

Ведущий итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" Флавио Инсинна, который ранее заявил, что "Малая Россия – это второе название Украины", публично извинился за свои высказывания. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Италии.

Сообщается, что после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия".

Инсинна, в частности, заявил, что "это была досадная непреднамеренная ошибка".

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"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная неумышленная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему замечательному народу Украины", – отметил телеведущий.

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Ранее итальянские власти заявляли, что Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России.

Также новости "Сегодня" писали, что украинца чуть не убили в Италии из-за водки и Сталина.

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Италия Украина Малороссия

Источник: Сегодня

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