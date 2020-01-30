Итальянский телеведущий извинился за то, что назвал Украину "Малой Россией": видео

Ведущий заявил, что это была досадная непреднамеренная ошибка

Ведущий Флавио Инсинна. Скриншот

Ведущий итальянского шоу "L'Eredita" на телеканале "RAI" Флавио Инсинна, который ранее заявил, что "Малая Россия – это второе название Украины", публично извинился за свои высказывания. Об этом в Facebook сообщило посольство Украины в Италии.

Сообщается, что после консультаций посольства с руководством телевизионной компании Инсинна публично признал некорректность употребления словосочетания "Малая Россия".

Инсинна, в частности, заявил, что "это была досадная непреднамеренная ошибка".

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"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребления "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная неумышленная ошибка. Украина – это прекрасная страна и я хотел бы передать привет Послу и всему замечательному народу Украины", – отметил телеведущий.

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Ранее итальянские власти заявляли, что Италия работает над отменой санкций Евросоюза против России.

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