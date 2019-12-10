Итоги "нормандских переговоров": эксперт указал на самый важный момент

Виталий Бала считает, что теперь Зеленский снимет розовые очки и поймет, с кем он имеет дело

/ Фото: president.gov.ua

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Политолог Виталий Бала считает, что встреча "Нормандской четверки" в Париже очертила как позитивные для Украины моменты, так и негативные. Главный вопрос в том – как достигнутые договоренности будут имплементированы. О плюсах и минусах итогов переговоров он рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Очень хорошо, что подняли вопрос пункта номер один Минских договоренностей – это пункт о прекращении огня. Кроме того, достигнут успех по обмену: есть шанс, что заложники, которых держит Россия, вернутся домой. Но есть и вопросы. В коммюнике прописана имплементация формулы Штайнмайера. Формулы Штайнмайера не было в Минских соглашениях, и, как по мне, ее появление в контексте переговоров – это минус", – сказал он.

Бала отметил также, что особый статус Донбасса на постоянной основе несет угрозу территориальной целостности Украины. И хотя президент Владимир Зеленский на пресс-конференции акцентировал, что Украина – унитарное государство и будет таким оставаться, президент России Владимир Путин настаивал на необходимости внесения изменений в Конституцию Украины.

"Все будет зависеть от того, как договоренности будут имплементированы. Если это будет имплементировано так, как был имплементирован закон об особом статусе, который фактически не работал, то все будет нормально. Но все же я бы посоветовал украинской власти при имплементации договоренностей исходить, в первую очередь, из первого пункта – о прекращении огня", – сказал эксперт.

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В то же время политолог подчеркнул, что, на самом деле, итоги переговоров "могли быть и хуже".

"Надеюсь, Зеленский снял розовые очки и понял, кто перед ним сидит, и что российской власти верить нельзя. И это даст нам возможность идти по пути, как сказала Меркель, "гибкости Минских договоренностей". То есть, добиваться прекращения огня, контроля над границей и так далее", – резюмировал Бала.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки", а итоговая пресс-конференция проходила ночью. Лидеры встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. В итоге удалось лишь договориться по обмену пленными, по новому перемирию на Донбассе и по следующей "нормандской встрече". Газовые переговоры тоже пока успехом не увенчались и договорились договариваться дальше. Читайте подробней об итогах встречи Зеленского и Путина и главных результатах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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