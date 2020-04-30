Итоги переговоров в "нормандском формате": видео брифинга Кулебы

На сегодняшний день прежние договоренности в Париже почти не выполнены

Сегодня министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и России провели в режиме видеоконференции переговоры в "нормандском формате". Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба дает онлайн-брифинг по итогам заседания "четверки".

Отметим, что министры должны были провести переговоры еще в марте, но тогда все было отменено из-за коронавируса. Сейчас они обсуждают состояние выполнения парижских договоренностей и готовят почву для встречи лидеров стран "нормандского формата". Накануне Дмитрий Кулеба рассказывал, что планировалось обсудить на сегодняшних "нормандских" переговорах. Он напомнил, что из парижских договоренностей было выполнено только условие обмена пленными.

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В свою очередь глава МИД Германии Гайко Маас выступил за разблокирование линии разграничения для мирных жителей, а также настаивает, чтобы Россия повлияла на боевиков для допуска наблюдателей ОБСЕ на оккупированные территории.

А вот министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что на данный момент не может быть и речи о "нормандском саммите" на уровне лидеров стран. Он обвиняет Украину в невыполнении парижских договоренностей, при этом не упоминает, что на Донбассе Россия так и не прекратила огонь.

Смотрите в сюжете об итогах "нормандского саммита" в Париже в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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