Иван Винник: переписка фигурантов в расследовании "Бигус инфо" не соответствует реальному содержанию переписки

ВСК сравнила диалоги со слайдов журналистов с реальными экспертизами и реальными переписками

Иван Винник / Фото:solydarnist.org.

Иван Винник: переписка фигурантов в расследовании "Бигус инфо" не соответствует реальному содержанию переписки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4e6/045/5c94e6045f73e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4e6/045/5c94e6045f73e.jpg 2019-03-22T15:42:03+02:00 Политика ВСК сравнила диалоги со слайдов журналистов с реальными экспертизами и реальными переписками

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию хищений в ВСУ Иван Винник заявил, что переписка фигурантов расследования журналистов "Бигус инфо" не соответствует реальному содержанию.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Прошенко "Солидарность".

"Высокий резонанс в обществе вызвали переписка в мессенджерах между отдельными фигурантами, в частности, Жуковым, Рогозой, с отдельными должностными лицами, занимавшими важные государственные позиции в системе управления сектора безопасности и обороны, в частности, с руководителем "Укроборонпрома" Павлом Букиным.

С целью выяснения всех фактов, я написал письмо генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить доступ членам ВСК к материалам экспертизы телефонов и к полному тексту всех разговоров, зафиксированных в уголовном порядке между фигурантами ...

Мы распечатали все слайды, которые имелись в исследованиях "Бигус-инфо", и сравнили диалоги с этих слайдов с реальными экспертизами и реальными переписками, которые были извлечены из телефонов, изъятых во время следствия", – отметил глава ВСК.

"На последнем заседании комитета я отчитался по содержанию этих разговоров и могу утверждать, что выводы и резонанс этого журналистского расследования был вызван отдельными слайдами переписки – их на самом деле нет в наличии в мессенджерах, изъятых у Жукова и Рогозы. Конкретно могу утверждать, что переписка Жукова с директором концерна "Укроборонпром" Павлом Букиным, как это отражено у Бигуса с намеком на какие-то коррупционные сделками, хищения и т.д., на самом деле не соответствует реальному содержанию переписки. И если возвращаться к реальному содержанию переписки, то Жуков набивался на встречу с Павлом Букиным, а то де-факто игнорировал его", – заметил Иван Винник.

"Подводя черту в этом деле, мы будем настаивать на том, чтобы люди, которые позволили себе воровать во время войны в ВСУ, прямо или косвенно, должны понести адекватное наказание", – резюмировал глава ВСК.

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Напомним, ранее журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы.

В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были украдены не менее 250 млн гривен.

28 февраля Верховная Рада поддержала создание Временной следственной комиссии по расследованию фактов, обнародованных в журналистском расследовании.

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование информации о коррупционных проявлениях в оборонном секторе:

4 марта сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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