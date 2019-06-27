Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду
Иво Бобул включен в избирательный список под №5
Певец Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии/
Согласно информации на сайте ЦИК, Иво Бобул родился 17 июня 1953 года, он является гражданином Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, преподает вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств. Он проживает в городе Киеве и не имеет судимости.
Певец является членом политической партии "Патриот", он включен в избирательный список под №5.
Как известно, досрочные выборы в парламент должны пройти 21 июля.
Иво Бобул – не первый деятель культуры, который решил податься в нардепы.
Святослав Вакарчук, Оля Полякова и еще несколько известных артистов заявили, что идут в большую политику.
Как мы писали ранее, на съезде партии "Голос", созданной Святославом Вакарчуком, был утвержден список кандидатов в народные депутаты на будущих выборах в Верховную Раду.
Кандидатуры были выдвинуты на съезде новой политической силы, который состоялся 8 июня. Прямую онлайн-трансляцию собрания вел создатель партии Святослав Вакарчук на своих страницах в социальных сетях.
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