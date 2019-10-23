Из ГПУ уволили начальника управления спецрасследований Горбатюка

Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.
"Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", – сказал он в комментарии "Украинским новостям".
Горбатюк намерен обжаловать это решение.
"Вне всякого сомнения буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он [Рябошапка] мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было", – сказал уволенный прокурор.
Также, по предварительным данным, уволен прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.
Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач – изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления – расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.
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