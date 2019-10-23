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Из ГПУ уволили начальника управления спецрасследований Горбатюка

23 октября, 17:05

Горбатюк намерен обжаловать это решение

Фото Генеральная прокуратура Украины

Фото Генеральная прокуратура Украины

Генеральная прокуратура уволила начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка.

"Приказа не видел, но по телефону из отдела кадров сообщили об увольнении", – сказал он в комментарии "Украинским новостям".

Горбатюк намерен обжаловать это решение.

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"Вне всякого сомнения буду обжаловать. И заявления о преступлении писать, потому что своевольно и незаконно уволили. Он [Рябошапка] мог меня в Офис генпрокурора не брать, но увольнять никаких правовых оснований не было", – сказал уволенный прокурор.

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Также, по предварительным данным, уволен прокурор Алексей Донской, который, в частности, вел дело о расстрелах протестующих на Майдане.

Управление специальных расследований в составе Генпрокуратуры создавалось как единый центр по расследованию всех преступлений, совершенных в период протестных акций в Украине. Среди его основных задач – изучение обстоятельств узурпации власти и всего комплекса преступных действий, совершенных в период правления Януковича. Первоочередная задача деятельности управления – расследование массовых убийств участников мирных акций протеста 18-20 февраля 2014.

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