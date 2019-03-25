Из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине – Порошенко

Президент РФ Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и хочет крови на улицах

Фото: AFP

Из Кремля поступила команда начать силовые провокации в Украине – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8f9/cf1/5c98f9cf16f4b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8f9/cf1/5c98f9cf16f4b.jpg 2019-03-25T17:59:08+02:00 Политика Президент РФ Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и хочет крови на улицах

В преддверии выборов президента Кремль собирается дестабилизировать ситуацию в Украине – дана команда для осуществления силовых провокаций. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время встречи со студентами Национального университета биоресурсов и природопользования, передает пресс-служба главы государства.

По его словам, президент РФ Владимир Путин так и не смирился с поражением своих планов в Украине и в ближайшее время не намерен оставить нашу страну в покое.

"И не преодолев нас силой, потому что наша армия уже значительно повысит цену, которую любой агрессор заплатит за любые попытки начать широкомасштабное наступление, он хочет сейчас взять реванш на выборах. И в последние недели стало понятно, что патриотизм, здравый смысл украинцев, ответственность их выбора уверенно побеждают залпы информационной войны, и парад олигархических технологий. Поэтому из Кремля сейчас поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотели бы перевести в формат уличных столкновений. Это попытка сорвать выборы. Их цель, чтобы в Украине полилась украинская кровь", – заявил Порошенко.

Напомним, ранее Петр Порошенко называл самый большой кошмар России после выборов в Украине. Он отметил, что отметил, что перед руководством РФ снова встанут неприятные для них вопросы, а цена агрессии против Украины будет только расти для Москвы.

В свою очередь эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан спрогнозировал, пойдет ли Путин войной после выборов в Украине. Он напомнил об огромном количестве войск РФ на границе, готовых к вторжению, но на самом деле Кремль использует этот фактор для других целей.

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