Из России сигналы не поступали: почему обмен пленными пока невозможен

Москалькова заявила, что не знает о новых договоренностях по обмену удерживаемыми лицами

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Продолжает обрастать новыми подробностями заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о невозможности нового обмена пленными между Украиной и Россией .

По ее словам, она пока не располагает информацией, подтверждающей наличие новых договоренностей относительно обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами между двумя государствами является договоренность двух президентов, – заявила она в четверг, 30 января, российским журналистам в Страсбурге. – Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало".

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Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.

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Также сообщалось, что Украина надеется на помощь ОБСЕ в возвращении на Родину 115 украинских граждан, незаконно лишенных свободы в России.

Кроме того, писалось, что 23 января президент Владимир Зеленский заявил: Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.

Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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