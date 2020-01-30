Из России сигналы не поступали: почему обмен пленными пока невозможен

Продолжает обрастать новыми подробностями заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о невозможности нового обмена пленными между Украиной и Россией .
По ее словам, она пока не располагает информацией, подтверждающей наличие новых договоренностей относительно обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
"Как показывает практика, началом работы по обмену гражданами между двумя государствами является договоренность двух президентов, – заявила она в четверг, 30 января, российским журналистам в Страсбурге. – Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало".
Напомним, 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, на котором участники гуманитарной подгруппы ТКГ договорились обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.
Также сообщалось, что Украина надеется на помощь ОБСЕ в возвращении на Родину 115 украинских граждан, незаконно лишенных свободы в России.
Кроме того, писалось, что 23 января президент Владимир Зеленский заявил: Киев и Москва начали обсуждать новый обмен пленными. По его словам, новый обмен будет касаться крымских татар и украинцев, которых удерживают в России.
Одновременно обсуждаются "два трека, два списка". Один – с боевиками Донбасса, другой – с Россией.
Все подробности в спецтеме Обмен пленными
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