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Из списков кандидатов "Слуги народа" исключили семь человек: названы причины

7 июля, 14:01

В партии сообщили об ответе на реакцию избирателей

Фото: Facebook

Накануне досрочных выборов в Верховную Раду среди кандидатов от партии "Слуга народа" произошли изменения – после получения информации от избирателей, полученной на сайте и в чате, из избирательных списков были исключены пять кандидатов, и еще двое объявили о снятии своих кандидатур.

"Благодаря вам и информации, которую вы прислали на сайт и в чатбот, результаты пост-праймериз стали более прозрачными и правильными. Сегодня на съезде было решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании полученной информации", – говорится в сообщении пресс-службы политической силы.

В частности, из списков были исключены:

- Боярчук Роман Михайлович (№71);
- Витикач Виталий Викторович (№177);
- Кавун Ольга Александровна (№78);
- Соколов Михаил Юрьевич (№99);
- Рагимова Анастасия Борисовна (№170).

По собственной инициативе из партийных списков на основании обращения к главе партии были исключены:

- Баланюк Юрий Викторович (№164);

- Коробкова Елена Анатольевна (№31).

Представители партии поблагодарили избирателей "за активность и желание стать лучше вместе, изменить страну вместе".

Как известно, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег выборы, кандидаты, списки, досрочные выборы, слуга народа

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Сегодня

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