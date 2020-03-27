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  1. Новости политики

Из США вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту

27 марта, 00:26

Елена Кузьмич

Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк - Киев вылетел в соответствии с расписанием

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка.

Об этом заявила пресс-служба украинского посольства в США.

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"Спецрейс FlyUIA по маршруту Нью-Йорк – Киев вылетел в соответствии с расписанием. Спасибо экипажу за заботу о 354 пассажирах", – говорится в сообщении дипломатического ведомства в сервисе микроблогов Twitter.

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Напомним, что ранее сообщалось, что США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом. В США не менее 81 321 человека инфицированы коронавирусом, что больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране.

Тем временем, в Милане застряли украинские заробитчане. Из-за объявленного на Апеннинах карантина выходцы из Черновицкой области Юрий и Глеб не смогли трудоустроиться, поэтому остались без средств к существованию. Около недели они днюют и ночуют на пустом вокзале.

А намерение украинских властей с 27 марта закрыть границу ради борьбы с распространением коронавируса привело к возникновению огромных толп наших соотечественников на границе с Польшей, в которых как раз и может происходить инфицирование смертельно опасным COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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США украинцы самолет эвакуация рейсы коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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