Из-за "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ посла Ирана ждет непростой разговор в МИД

Из-за отказа Ирана отдавать Украине бортовые самописцы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который иранские военные сбили под Тегераном в январе, Министерство иностранных дел Украины вызвало "на ковер" посла Исламской республики Манучехра Моради.

Как рассказал "Европейской правде" дипломатический источник, украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки.

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков'", – отметил собеседник.

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Также в МИД подчеркнули, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связана именно с вызовом посла Ирана в МИД ", – пояснил собеседник.

Как известно, за почти 5 месяцев от аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.

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Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – ответственность за их гибель взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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