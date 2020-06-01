Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости политики

Из-за "черных ящиков" сбитого лайнера МАУ посла Ирана ждет непростой разговор в МИД

1 июня, 00:04

Елена Вус Елена Вус

Иран должен обеспечить надлежащую расшифровки ящиков безусловно и безотлагательно

Из-за отказа Ирана отдавать Украине бортовые самописцы рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который иранские военные сбили под Тегераном в январе, Министерство иностранных дел Украины вызвало "на ковер" посла Исламской республики Манучехра Моради.

Как рассказал "Европейской правде" дипломатический источник, украинские дипломаты утверждают, что Иран прилагает усилия для создания проблем между государствами, граждане которых стали жертвами этой ракетной атаки.

"Сейчас мы консолидируем усилия по давлению на Иран с другими пострадавшими государствами. Ирану это не нравится, он пытается внести раскол между нами и партнерами, в частности шантажируя передачей ящиков'", – отметил собеседник.

Реклама

Также в МИД подчеркнули, что несмотря на противоречивые заявления из Ирана, "не пойдут на сепаратные переговоры" и будут делать все для сохранения коалиции государств, которые стремятся честного расследования катастрофы.

И хотя посла Ирана вызвали в МИД еще до новых сообщений иранских СМИ об отказе Тегерана отдавать ящики, они также будут предметом обсуждения.

В тренде
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет

"В МИД приглашен посол Ирана, с которым планируется непростой разговор. Не исключено, что эта утечка информации – вероятно неподтвержденной, как это уже бывало в случае с Ираном – связана именно с вызовом посла Ирана в МИД ", – пояснил собеседник.

Как известно, за почти 5 месяцев от аварии подробная расшифровка записей бортовых самописцев до сих пор не проведена.

Реклама

Напомним, самолет авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит вскоре после вылета из иранской столицы 8 января. На борту лайнера находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – ответственность за их гибель взяли на себя военные Корпуса стражей Исламской революции.

А виновным назвали оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Иран посол авиакатастрофа МАУ черные ящики МИД Украины самописец авиакрушение в Иране

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с Путиным
Российский эксперт объяснил, почему Зеленский должен отказаться от переговоров с ПутинымПолитика
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика
Стрельба в Броварах: копы установили личности более 60 участников стычки
Стрельба в Броварах: копы установили личности более 60 участников стычкиПроисшествия
Эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии России
Эксперт объяснил, почему Украина сама должна сопротивляться агрессии РоссииПолитика
"Кровь и деньги" : "Свобода слова Савика Шустера" (полное видео)Политика
Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем Илларионовым
Пока Путин в Кремле, переговоры по Донбассу не могут быть успешными: интервью с Андреем ИлларионовымПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять