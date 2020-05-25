Из-за коронавируса у депутата Аристова 70 человек сдали тесты: стали известны результаты

После того, как коронавирусом заразился еще один депутат Верховной Рады Юрий Аристов, уже проверен 71 человек, с которыми он контактировал. В связи с этим фракция "Слуга народа" не намерена уходить на карантин. Об этом сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, фракция получила необходимые разъяснения санитарного врача.

"Аристов действительно заболел. К счастью, симптомы его болезни не сложные. Фракция наша не может полностью пойти на карантин в силу своей численности. Уже установлен перечень людей, которые общались с депутатом. 71 человек сдали ПЦР-тесты, но это не только депутаты, а и сотрудники аппарата Верховной Рады. Все результаты негативные. Новых случаев не зафиксировано. Фактически на самоизоляции находятся люди, которые непосредственно общались с депутатом", – сказала Кравчук и добавила, что депутаты-контактеры планируют повторно сдать ПЦР-тесты.

Она напомнила, что следующая пленарная неделя со 2 июня. По ее словам, ситуация с коронавирусом в Раде не повлияет на разработку законопроектов или работу в комитетах.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно также коронавирусом заразился еще один депутат от "Батькивщины" Олег Мейдич. В связи с этим эта фракция ушла на карантин, но уже сегодня заявили, что возвращаются к работе.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина, в котором была два месяца и работала в режиме внеочередных заседаний. С 19 мая началась первая пленарная неделя, но депутаты смогли поработать только два дня и еще два заседания отменили из-за новых коронавирусных депутатов.

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