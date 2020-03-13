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Из-за коронавируса Зеленский выступил с обращением к украинцам

13 марта, 21:38

Елена Кузьмич

Президент сказал о важном

Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам.

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Источник: Сегодня

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