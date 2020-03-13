Из-за коронавируса Зеленский выступил с обращением к украинцам

Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам.
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Президент сказал о важном
Президент Владимир Зеленский из-за пандемии коронавируса обратился к украинцам.
Новость обновляется...
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
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