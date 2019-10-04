Из-за скандала с Украиной в США подаст в отставку министр – СМИ

Рик Перри / Фото: Flickr

На фоне начала процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа может подать в отставку один из его высокопоставленных соратников.

Сразу несколько источников Politico сообщили о намерения министра энергетики Рика Перри сложить свои полномочия в конце ноября.

Один собеседник издания утверждает, что решение главы Минэнергетики якобы связано с его причастностью к расследованию импичмента из-за визитов в Украину.

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Напомним, что в мае именно Перри возглавил американскую делегацию на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского вместо вице-президента США Майка Пенса, которому, как сообщил информатор из ЦРУ, Трамп указал отменить поездку в Киев.

По данным двух других источников, Перри спланировал свою отставку еще несколько месяцев назад, то есть до скандала.

В то же время, журналисты подчеркивают: никаких доказательств причастности Перри к попытке Трампа надавить на украинскую власть нет.

Стоит отметить, что поводом для импичмента стал июльский телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

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