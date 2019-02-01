Из-за США и РФ в Швеции обеспокоены состоянием контроля над ядерными вооружениями
Главная причина — несоблюдение Россией требований
Глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом она написала в пятницу на своей странице в "Твиттере".
"Глубоко обеспокоена состоянием контроля над ядерными вооружениями после объявления США о выходе из ДРСМД, — отметила Валльстрем. — Главная причина — несоблюдение Россией требований. Необходимо обратить вспять тенденцию к ослаблению сотрудничества в области разоружения и изучить новые пути движения вперед. Предотвращение гонки ядерных вооружений — это совместная ответственность".
Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если Россия не уничтожит все ракеты, которые, по мнению США, нарушают ДРСМД. США готовы вести переговоры по данному вопросу с Москвой, добавили в Вашингтоне.
Напомним, союзники США по Североатлантическому альянсу поддержали решение Вашингтона приостановить свои обязательства в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и выйти из него через шесть месяцев. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении президента Дональда Трампа.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон 2 февраля приостановит соблюдение условий подписанного с Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Помпео напомнил о "существенном нарушении" ДРСМД российской стороной, что подрывает возможность улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.
Ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО готовиться к "миру без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", так как не видит прорывов в усилиях по его сохранению.
Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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