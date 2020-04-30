Из-за угрозы второй волны коронавируса правительство не может "открыть все" – Степанов

Мол, если все открыть, то тут же произойдет большая вспышка и пик развития коронавируса

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету стране вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

Об этом он заявил в интервью Reuters

По его словам, раннее введение мер по блокировке позволило контролировать общую нагрузку и избежать чрезмерной нагрузки на больничную систему.

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"Но правительство не может "открыть все и поставить под угрозу все население Украины, потому что тут же произойдет большая вспышка и пик развития коронавируса",- сказал Степанов.

Даже после снятия блокировки "есть некоторые вещи, которые нам все равно придется наблюдать, например, все, что связано с личной дезинфекцией, защитой, всем, что касается рукопожатия", – сказал он. "COVID изменил мир", – заметил Степнов.

В Украине зарегистрировано 10 406 случаев коронавируса и 261 смертельный исход. Медицинские работники составляют 2063 случая.

Степанов сказал, что его больше всего беспокоит высокий уровень заражения среди врачей – примерно пятая часть всех случаев. Правительство утроило заработную плату медицинского персонала, работающего с пациентами с респираторным заболеванием COVID-19, которое может вызывать коронавирус.

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По его словам, Украина в следующем месяце увеличивает скорость тестирования до 8 000–10 000 в день с 5820.

"В целом, заболеваемость медицинских работников – моя самая большая головная боль. И я очень переживаю по этому поводу", – сказал Степанов, который вступил в должность в конце марта после того, как его предшественник был уволен после менее чем одного месяца работы.

Также Степанов сказал, что правительство наращивает запасы средств индивидуальной защиты как для борьбы с коронавирусом, так и против любой второй волны инфекций.

"В начале эпидемии полностью отсутствовали средства индивидуальной защиты", – сказал он.

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