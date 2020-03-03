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Из-за возможной отставки Гончарук обратился в суд: что просит премьер

3 марта, 20:33

Елена Вус

Сейчас решается вопрос наличия правовых основания для принятия мер обеспечения иска

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился в Окружной административный суд Киева с иском о запрете спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову рассматривать 4 марта его заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просит суд запретить главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-нибудь из членов правительства", – говорится в сообщениии.

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Сейчас решается вопрос наличия правовых основания для принятия мер обеспечения иска, отметили в ОАСК.

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Напомним, президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 4 марта. Глава государства просит депутатов срочно рассмотреть пару важных законопроектов, обсудить кадровые вопросы в правительстве и заслушать руководителей правоохранительных органов. Позже Рада объявила повестку дня внеочередной сессии.

Президент Владимир Зеленский будет присутствовать на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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Источник: Сегодня

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