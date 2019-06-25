Из-за возвращения России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить участие в ассамблее

Украинская делегация попытается снова обжаловать возвращение полномочий россиян

Фото: twitter.com/PACE_News.

После возвращения полномочий делегации Российской Федерации в ПАСЕ украинская делегация может приостановить или прекратить свое участие в работе ассамблеи. Об этом сообщает "Европейская правда".

В пользу такого решения высказывается большинство членов делегации. Исключением не стал и ее руководитель Владимир Арьев.

"Я не вижу основания продолжать работу в этом органе после того, как ПАСЕ уступила базовыми ценностями и подверглась финансовом шантажа россиян", - заявил Арьев.

Также за приостановление участия в работе ПАСЕ выступает заместитель главы делегации Сергей Соболев. Такого же мнения придерживается член делегации Борислав Береза.

Кроме того, Береза добавил, что сегодня россияне подадут свои полномочия на утверждение Ассамблеей. Если этот шаг и будет принят, украинские депутаты попытаются снова обжаловать полномочия россиян.

"Мы их обжалуем. Но зная настроение Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отразятся. Поэтому мое мнение о том, что мне нечего делать в одном зале с нечистью, в которой руки по локоть в украинской крови, остается неизменной", – написал он в Facebook.

Напомним, ранее о том, что после возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить свое участие в организации, заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

Накануне на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюциипо возврату РФ в организацию.

Напомним, что в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге президент Ассамблеи Лилиан Мари Паскье грубо нарушила регламент организации. О подробностях рассказали члены украинской делегации.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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