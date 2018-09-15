Избиение Балуха: в МИД сделали важное заявление

Министерство иностранных дел Украины передаст доказательства избиения украинского политзаключенного в оккупированном Крыму Владимира Балуха в суды. Об этом сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Тwitter.

"Избиение оккупантами Владимира Балуха, который 181 день голодает – за пределами добра и зла. Доказательства преступлений передадим в суды", – отметила она.

Напомним, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщил, что украинского активиста Владимира Балуха в симферопольском СИЗО избили и пригрозили убить.

Ранее сообщалось, что состояние Балуха значительно ухудшилось и он начал принимать обезболивающие препараты. Мужчина, несмотря на проблемы со здоровьем, не прекратил голодовку.

Также подконтрольный оккупационным властям Верховный суд Крыма отклонил апелляцию Балуха на отказ в условно-досрочном освобождении, вынесенный 13 августа Железнодорожным районным судом Симферополя. Объясняя свой вердикт, суд сослался на характеристику Балуха, поданную администрацией крымского СИЗО, где его противозаконно удерживают. Динзе считает такое решение суда незаконным, поскольку данную характеристику предыдущий суд не исследовал, а сторона защиты узнала о ней на самом заседании и не могла ее обжаловать.