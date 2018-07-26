Избиение Найема: еще одному фигуранту смягчили меру пресечения

Суд отпустил на свободу под личное обязательство Умала Тимербулатова, фигуранта дела об избиении народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема. Об этом 26 июля в Facebook сообщил брат политика, юрист Маси Найем.

"Второму подозреваемому также смягчили меру пресечения на личное обязательство, несмотря на то, что он наносил удары Мустафе через несколько минут после основного эпизода. Кроме того, меру пресечения избрали не до 30 августа (до конца срока досудебного расследования), а до 27 августа", – написал Найем.

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Он добавил, что судья Шевченковского районного суда Кондратенко А.А. запретила проводить видеосъемку судебного заседания по продлению меры пресечения подозреваемому Тимербулатову.

"Судья частично удовлетворила ходатайство прокурора прокуратуры города Киева Гайденко И.А., а именно обязала подозреваемого прибывать к следователю, прокурору или в суд с установленной периодичностью, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, сдать на хранение свой паспорт, загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выезд за границу. В остальных ходатайствах было отказано", – написал Найем.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих нападавших, которыми оказались:

Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р;

Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р;

Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р.

Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.