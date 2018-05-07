Избиение Найема: задержанного в Азербайджане Саитова отпустили, стала известна причина

Сбежавший из Украины подозреваемый уже на свободе, но пока не сможет улететь из Баку

Задержанного в Азербайджане подозреваемого в избиении нардепа Мустафы Найема – Магомеда-Амина Саитова отпустили, хотя Украина намеревалась подать запрос на его экстрадицию.

Об этом сообщает INSIDER, ссылаясь на слова адвоката подозреваемого Олег Ищенко.

Стало известно, что украинская сторона не отправила азербайджанским правоохранителям экстрадиционных документов на подозреваемого, так же как и самого текста подозрения, поэтому Саитова отпустили еще 5 мая.

"Его отпустили еще 5 мая из-за отсутствия документов от украинской стороны. Сейчас Саитова находится на свободе", – сказал адвокат.

В то же время подозреваемый не сможет покинуть страну, пока не закончится экстрадиционная процедура, так как у него забрали паспорт.

"Мы хотели, чтобы Саитова вернулся сам, но теперь ему будет сложно выехать до завершения процедуры. Фактически отечественные силовики сами помешали ускорению его возвращения", – добавил Ищенко.

Напомним, 30 апреля, в центре Киева избили нардепа Мустафу Найема после конфликтной ситуации на дороге. Правоохранители заявили, что нападавшим на Найема грозит до четырех лет тюрьмы, а следственным отделом Шевченковского управления полиции по данному инциденту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция задержала троих напавших, которыми оказались Саитов Ахмед Абубакарович, 14.01.1999 г.р. Саитов Магомед-Салих Аргуевич, 28.10.1996 г.р. Умал Тимербилатов Русланович, 28.08.1996 г.р. Позже всем троим избрали меры пресечения. Гражданину РФ Ахмеду Саитову – домашний ночной арест до 30 июня. Гражданину РФ Магомед-Салих Саитову – круглосуточный домашний арест до 30 июня. Умолту Темербулатову – запрещено покидать место проживания с 23:00 до 6:00 в течение двух месяцев.

Ранее адвокат Ищенко объяснял, почему Саитов покинул Украину. Оказалось, что подозреваемый в избиении Наейма экстренно вылетел в Баку на боксерский турнир, организатором которого он является.