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Избирательная социология: рейтинги политических партий

1 июля, 09:35

Опубликованы новые данные опроса

"Слуга народа" и "Оппозиционный блок" – идут вверх, "За жизнь" и "Голос" падают. Команда "Сегодня" и американская социологическая компания Edison Research дальше отслеживают электоральные настроения украинцев. Поэтому, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, результаты были бы такими.

Партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поднялась по сравнению с прошлой неделей на три пункта, и сейчас получила бы 43,5% голосов. Платформа "За жизнь" потеряла 2%; поддержка политсилы Петра Порошенко сейчас растет и имеет 9,5 процентов. Больше всего потерял "Голос". Минус 2,5 процента. А вот "Оппозиционный блок" Евгения Мураева – один из лидеров роста – в настоящее время имеет 4,5% голосов. Учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в парламент и "Радикальная партия" Олега Ляшко.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы. 

Накануне партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

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Тег выборы, видео, рейтинг, соцопрос, партии, парламентские выборы, выборы 2019

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