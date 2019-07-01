Избирательная социология: рейтинги политических партий

Опубликованы новые данные опроса

"Слуга народа" и "Оппозиционный блок" – идут вверх, "За жизнь" и "Голос" падают. Команда "Сегодня" и американская социологическая компания Edison Research дальше отслеживают электоральные настроения украинцев. Поэтому, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье, результаты были бы такими.

Партия "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поднялась по сравнению с прошлой неделей на три пункта, и сейчас получила бы 43,5% голосов. Платформа "За жизнь" потеряла 2%; поддержка политсилы Петра Порошенко сейчас растет и имеет 9,5 процентов. Больше всего потерял "Голос". Минус 2,5 процента. А вот "Оппозиционный блок" Евгения Мураева – один из лидеров роста – в настоящее время имеет 4,5% голосов. Учитывая погрешность, сохраняет шансы попасть в парламент и "Радикальная партия" Олега Ляшко.

Напомним, внеочередные выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года. Всего в избирательном бюллетене будет 22 политические силы.

Накануне партия "Движение новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22.

Пресс-служба ЦИК объяснила, что 29 июня во исполнение решения Верховного Суда комиссия зарегистрировала кандидатов в народные депутаты по списку партии "Движение Новых сил Михаила Саакашвили", однако перед этим уже было проведена жеребьевка относительно очередности партий в избирательном бюллетене и утверждена форма, цвет и текст бюллетеня.

Поэтому 30 июня комиссией было проведено совещание с участием уполномоченных представителей политических партий в ЦИК с правом совещательного голоса, уполномоченных лиц, кандидатов в народные депутаты, при которой большинство из них высказались об отсутствии правовых оснований для проведения повторной жеребьевки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Избирательная социология: рейтинги политических партий". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"