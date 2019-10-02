Избирательный кодекс и Бюро финрасследований: чем займется Рада

Фото: Верховная Рада Украины

Сегодня на пленарном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть заветированный президентом Избирательный кодекс, но уже с новыми предложениями, а также перезагрузку национального агентства по предотвращению коррупции и усовершенствование назначения и увольнения членов Нацсовета по телерадиовещанию. На повестке и ряд других законопроектов.

Так, первыми вопросами на повестке дня будут стоить проекты постановлений о внесении изменений в повестку дня второй сессии (№2101-5) и о создании временной специальной комиссии по вопросам ветеранов войны (№2153).

Далее во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона №1054-1 об отмене списка предприятий, не подлежащих приватизации.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект №2036 относительно совершенствования процедуры увольнения и назначения членов Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Данный законопроект направлен на обеспечение непрерывной работы Национального совета. Новыми изменениями предлагается обеспечить непрерывность функционирования Нацсовета путем предоставления его члену права исполнять обязанности до назначения нового члена и закрепляется обязательность одновременного назначения членов Нацсовета на все вакантные должности.

На второе чтение также представлены следующие законопроекты: № 1060 относительно усовершенствования порядка лицензирования хозяйственной деятельности, №1048 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов, № 1224 относительно применения Вооруженными силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в случае военного положения.

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Законопроект №1029 относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции предлагается изменить форму руководства Национального агентства по предотвращению коррупции с коллегиальной на единоличную, и меняет правила конкурса по отбору сотрудников, добавляя участие международных организаций.

В тренде Избирательный кодекс и Бюро финрасследований: чем займется Рада

В первом чтении будут рассмотрены законопроекты №1064 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования, три законопроекта №1208, 1208-1, 1208-2 о Бюро финансовых расследований.

Кроме того, на повторное рассмотрение будет вынесен ветированный президентом Украины Избирательный кодекс (№0978) с предложениями главы государства.

Также депутаты еще раз рассмотрят принятый ранее закон о государственном признании и поддержке Пласта. Однако Зеленский ветировал закон о признании и господдержке скаутской организации "Пласт".

Также депутаты попытаются разблокировать ранее принятые законы, на которые были внесены проекты постановлений об отмене решений по ним: о внесении изменений в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг; о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

Напоследок Рада займется переименованием пары населенных пунктов, один из которых – Переяслав-Хмельницкий. Город предлагается назвать Переяславом.

Как сообщали новости "Сегодня", в среду в Верховной Раде Украины стартует очередная пленарная неделя. Изначально парламент планировал работать в эти дни во фракциях и комитетах. Но, по-видимому, "турборежим", включенный новой властью, потребовал скорейшего утверждения ряда законов в комитетах. Читайте подробней о планах Рады на всю пленарную неделю.

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