"Избрался – работай": в "Слуге народа" готовят "сюрприз" Вакарчуку

У Вакарчука может не получиться уйти из Рады

Фракция "Слуга народа" может не поддержать сложение депутатского мандата Святославом Вакарчуком. Некоторые депутаты против его ухода из парламента и считают, что он со своей фракцией "Голос" должен доработать до конца каденции.

"Слуга народа" Александр Качура заявил, что не поддержит заявление Вакарчука о сложении мандата и объяснил свою позицию.

"Мы с коллегой спорили – Вакарчук сдаст мандат до сентября или после? Сегодня я выиграл бутылку. По правде, решение Вакарчука ожидаемо и понятно. Святослав в парламенте был явно не на своем месте. Он мучился в сессионном зале, на эфирах и когда приходилось комментировать политические темы. С самого начала все прекрасно понимали — он на своем рейтинге заведет фракцию в парламент и уйдет. Мы эту историю видели уже один раз. Сегодня она повторилась снова. Я буду голосовать против того, чтобы отпускать Вакарчука из Рады. И призываю своих коллег нажать красную кнопку. Поскольку народ доверил ему завести депутатскую фракцию "Голос", то пусть работает до конца каденции", – написал он в Telegram.

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Качуру поддержал его коллега по фракции Богдан Яременко.

"Я проголосую против сложения депутатских полномочий Святославом Вакарчуком. Избрался – работай", – написал он в Facebook.

Как сообщали новости "Сегодня", Святослав Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий, подав соответствующее заявление в Верховную Раду. Кроме того, он обратился к своим недоброжелателям и попросил не трогать его нынешнюю команду.

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Напомним, первый депутатский поход Вакарчука был в 2007 году, когда он был избран народным депутатом Верховной Рады VI созыва по спискам партии "Наша Украина-Народная самооборона" (15-й номер в списке), однако менее чем через год сложил депутатские полномочия. Вакарчук заявлял, что не выдержал постоянных ссор в парламенте и решил уйти.

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