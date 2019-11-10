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Избран новый глава партии "Слуга народа"

10 ноября, 13:41

Члены президентской политической силы единогласно поддержали преемника Разумкова

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

Александр Корниенко. Фото: facebook.com/sashkokorniyenko

Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко, который до этого занимал должность заместителя руководителя фракции в Верховной Раде. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем съезде политической силы в Киеве.

"Перейдем к голосованию. Кто за то, чтобы избрать Александра Корниенко главой партии "Слуга народа"? Единогласно (избрали – ред.)", – сказала одна из членов политсилы, и зал взорвался бурными аплодисментами.

Перед избранием он озвучил три ключевых приоритета для политической силы на ближайшие четыре года.

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"Партия должна заниматься конкретными вещами по трем направлениям, которые я, как кандидат на должность главы партии, и хочу предложить. Первое – это качественное изменение политики на местном уровне, второе – это качественно новый подход к партийному строительству и третий – превращение партии в центр принятия главных политических решений в стране, подготовка новой политической литы для Украины", – заявил Корниенко.

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Также он сообщил присутствующим на съезде об открытии партийного хаба, который будет находится в КВЦ "Парковый". Примерно в следующем месяце будет его официальное открытие. Там могут проводится собрания, обсуждения разных вопросов, в том числе законопроектов.

Как сообщали новости "Сегодня", немногим ранее на съезде поддержали отставку спикер парламента Дмитрий Разумкова с должности главы партии. Также недавно Разумков провел экскурсию по парламенту.

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слуга народа Александр Корниенко

Источник: Сегодня

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