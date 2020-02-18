"Изгоревался я": Андрей Богдан приглашает на Сейшелы девушек (фото)

Андрей Богдан. Фото: facebook.com/profile.php?id=100001919342118

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который накануне похвастался отдыхом на Сейшельских островах, продолжает дразнить своих подписчиков в Facebook фотографиями со всемирно известного курорта.

На этот раз он пожаловался на скуку и предложил "девочкам" прилететь в гости и "поддержать в трудную минуту".

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"Девочки тут такое дело. Приехал на Сейшелы а тут скукотища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту. А то совсем изгоревался я – безвластие", – иронизирует уволенный на прошлой неделе глава ОПУ.

Позже он дописал, что "в результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие".

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Стоит отметить, что Андрей Богдан уже не впервые жалуется на "скукатищу". В прошлом месяце он также заявил на своей странице в Facebook, что скучает, и получил от пользователей соцсети множество различных предложений. Среди комментариев попадались как откровенно издевательские, таки довольно забавные.

Напомним, 11 февраля президент Владимир Зеленский издал указы о громкой кадровой перестановке в ОПУ. Место Андрея Богдана, которому уже не раз прочили отставку, занял помощник президента Андрей Ермак. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" дал прогноз, куда ушел Богдан. По его мнению, вероятность того, что экс-глава ОПУ может получить должность в Кабмине, достаточно низкая.

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