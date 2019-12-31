Изменение климата: Германия закрыла крупную АЭС

Канцлер Германии Ангела Меркель / Фото: AFP

Канцлер Ангела Меркель рассказала немцам в своем новогоднем послании, что для преодоления изменений климата необходимо сделать "все посильное человеку".

В своем ежегодном телевизионном послании, текст которого был обнародован перед трансляцией 31 декабря, Меркель сказала, что есть веские основания быть уверенными относительно 2020-х, но указала на такие проблемы, как влияние диджитализации на работу людей и, прежде всего, изменение климата.

"Потепление нашей Земли настоящее. Это угроза. И кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди, – сказала она. – Итак, мы должны сделать все посильное человеку для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно", – уверена Ангела Меркель.

После этого стало известно, что Германия прекращает работу одной из своих семи атомных электростанций в рамках запланированного прекращения производства ядерной энергии до конца 2022 года.

Филипсбургскую атомную электростанцию ​​отключили от электросети в 8 вечера (по Киеву) 31 декабря. Срок действия лицензии на функционирование станции завершается в полночь.

В соответствии с планом "переходной энергетики" Германия ставит цель заменить ископаемое топливо возобновляемыми источниками энергии в ближайшие десятилетия. Правительство согласилось в начале этого года прекратить производство электроэнергии с использованием угля не позднее 2038 года.

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Сторонники ядерной энергетики утверждают, что отключение остальных реакторов угрожает энергетической безопасности Германии и сделает ее зависимой от угля и газа, а также электроэнергии, импортируемой из соседних стран, которые еще имеют АЭС.

Возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнечная энергия, обеспечили более 47% электроэнергии, потребленной из государственной электросети в Германии в течение первых шести месяцев года. По данным Института Фраунгофера, ядерная энергия составляла около 13%.

Реактор мощностью 1468 мегаватт, который сейчас закрывают, начал работу в 1984 году. Он расположен в 100 километрах к югу от Франкфурта вблизи французской границы.

Старый реактор на том же месте, известный как "Филипсбург-1", закрыли навсегда в 2011 году, вскоре после того, как правительство Германии решило закрыть атомную энергетику после катастрофы на АЭС "Фукусима" в Японии.

Соседняя Швейцария остановила 47-летнюю атомную станцию ​​в начале этого месяца.

В понедельник Швеция остановила один из четырех ядерных реакторов на крупнейшей электростанции после более 40 лет работы из-за отсутствия прибыльности.

Реактор Ringhals 2 на юго-западе Швеции навсегда закрыли в соответствии с решением 2015 года его владельцев – шведской энергетической группы Vattenfall и немецкой энергетической компании Uniper. Электростанция Ringhals, расположенная в 65 километрах к югу от второго по величине шведского города Гетеборг, является одной из трех атомных электростанций северной страны.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Германия намерена сформулировать новую энергетическую политику до конца 2019 года с учетом строительства и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Об этом 4 июня заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на Дне немецкой промышленности, который проводит Федеральный союз немецкой промышленности (BDI) в Берлине.

По словам канцлера, постепенный отказ Германии от использования атомной и угольной энергетики требует новых решений.

"Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток – 2", – сказала она.

Также мы сообщали о том, что Франция приняла закон об энергетике и климате, который устанавливает экологическое и климатическое чрезвычайное положение. Он предусматривает достижение страной углеродной нейтральности к 2050 году.

Новости "Сегодня" рассказывали, что почти миллиард евро смыло безжалостное наводнение в Венеции. Именно на такую сумму оценивают ущерб, нанесенный историческому городу наводнением. Пока один регион Италии уходит под воду – другой засыпает снегом. А на севере Испании не только метель, но и опасаются лавин.

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