Изменение меры пресечения для Савченко: суд принял ожидаемое решение

Сегодня, 19:50

Адвокаты просили суд выпустить нардепа на поруки

фото GETTY
фото GETTY

Нардеп Надежда Савченко останется за решеткой до 7 сентября. Именно такое решение сегодня, 29 августа, вечером принял Шевченковский райсуд Киева в ответ на просьбу ее адвокатов об изменении меры пресечения с содержания под стражей на поруки.

"В удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения ... отказать", – говорится в определении суда.

Защита Савченко просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или поручительство.

Следственный судья огласил резолютивную часть определения, полный текст решения будет обнародован 3 сентября.

Как сообщалось, 9 августа Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для Савченко до 7 сентября, но при этом отменил решение Шевченковского райсуда от 13 июля о продлении ей срока ареста до 10 сентября.

Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, 2 августа Луценко заявил о завершении досудебного расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.
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