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Изменение территории Украины на референдуме: Фесенко указал на важный момент

10 июня, 15:30

Сергей Мартынец , Виталий Рябошапка

На всеукраинское голосование нельзя будет вынести вопрос отсоединения каких-то территорий

В президентском законопроекте о всеукраинском референдуме предусматривается возможность изменения территории Украины. Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что этот вопрос может касаться только увеличения территории нашей страны.

Согласно законопроекту, на референдум могут быть вынесены вопросы изменения территории страны. Это предусмотрено и Конституцией. Но вот законопроект о референдуме уточняет: речь идет об утверждении принятого Верховной Радой Украины закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины. При этом вопросы о нарушении территориальной целостности страны выносить на референдум запрещается.

Другими словами, на всеукраинское голосование нельзя будет вынести вопрос отсоединения каких-то территорий.

"Вот здесь мы видим первый четкий предохранитель. С одной стороны, закон, как и Конституция, говорит, что референдум проводится по вопросам изменения территории страны. И чтобы не подозревали, что можно как-то легитимизовать потерю части Донбасса или Крыма, в законе фактически уточнили, что референдум может рассматривать изменение территории, но только в сторону увеличения. Это звучит фантастически, но это страховка", – говорит Владимир Фесенко.

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Больше читайте в нашем материале "Референдум в Украине: чем опасен и зачем вообще нужен".

Как сообщали новости "Сегодня", народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук объясняла, зачем нужен закон о референдуме. В частности, она напомнила о принятом недавно законе о рынке земли, когда депутаты обещали и закон о референдуме, на котором будет решаться вопрос продажи земли иностранцам.

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референдум закон Владимир Фесенко

Источник: Сегодня

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