"Изменения не через пять лет, а сейчас": Гончарук подвел итоги работы нового правительства

Украина добилась успеха и в газовых вопросах, и в гуманитарной сфере, и начала жесткую борьбу с теневым бизнесом

/ Фото: Кабинет министров Украины

Правительство начало реализовывать свою программу действий и уже добилось положительных результатов в различных сферах. Премьер-министр Алексей Гончарук опубликовал в Facebook главные победы и достижения нового правительства.

Он отметил важный момент – украинцы должны почувствовать реальные изменения не через три-пять лет, а уже сейчас.

Так, среди основных достижений Гончарук называет принятие решения о снижении сумм в платежках украинцев за тепло до 30%, к инициативе присоединились уже более 20 городов. Этому способствовали успешные газовые переговоры: подписан контракт с Россией на транзит газа, Украина получила от "Газпрома" 2,9 млрд долл., в самой Украине удалось провести процедуру анбандлинга "Нафтогаза" по европейским правилам.

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Также правительству удалось утвердить программу медгарантий, что гарантирует людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и др. Предусмотрено на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год). Кроме того, в два раза увеличено финансирование правительственной программы "Доступные лекарства", добавив в пакет инсулин – в общем это 3,3 млрд грн в 2020 году.

Перечень главных достижений правительства:

в Госбюджете предусмотрена доплата молодым учителям в 2020 году – каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс. грн;

подписан меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно в сельской местности;

запускается программа дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок – 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года;

начата земельная реформа. Разработана программа дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы – в 2020-м;

запущен процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные 12 млрд грн в госбюджет;

перезагрузка власти – обновили руководство токсичных властных структур. Перезагружены Гостаможслужба, налоговая, Госгеокадастр, Госнадра, "Укравтодор" и другие. В начале этого месяца состоялся запуск новой таможни. Она должна перекрыть потоки контрабанды в страну;

открыт Офис противодействия рейдерству;

упрощена процедура рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов;

борьба с нелегальным бизнесом. За 1 день удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины. Начаты проверки АЗС – уже 621 АЗС проверена и закрыто 403 нелегальные заправки, демонтированы – 93;

госуслуги переходят в онлайн. Запущен е-кабинет застройщика – через него уже строятся 254 объекта, а 86 – введены в эксплуатацию;

запущена тестовая версия приложения, в котором уже доступны электронные водительские права и техпаспорт;

сотрудничество с МВФ. Это сигнал инвесторам, что здесь работает понятное и ответственное правительство, мы выполняем то, что декларируем. Следовательно – это поступления инвестиций, создание новых рабочих мест, роста экономики.

"Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 год – это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал "годом эффективности", – заявил Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", Алексей Гончарук дал эксклюзивное интервью телеканалам "Украина" и "Украина 24", в котором рассказал подробней о снижении сумм в платежках, когда МВФ предоставит очередной кредит, как будет вести себя гривня в 2020 году и много другое.

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