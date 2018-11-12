Изменения в Конституцию по статусу Крыма рассмотрят в ближайшее время

Вопрос о внесении изменений в конституцию относительно статуса Крыма, что предоставляет крымским татарам право на самоопределение в составе украинского государства, в ближайшее время рассмотрит Конституционная комиссия.

Об этом говорится в письме президента Украины Петра Порошенко делегатам Курултая, которое зачитал на конференции в Киеве глава Меджлиса крымскотатарского народа , народный депутат Рефат Чубаров, передают Крым.Реалии.

Глава государства также напомнил, что крымскотатарский народ настрадался от России, которая и сейчас продолжает терроризировать крымчан.

"Мы все понимаем, что дискуссия будет непростой, но изменения в Конституцию относительно крымскотатарского народа нужны Украине. Многие из вас приехали на конференцию из Крыма. Знаю, что оккупанты сознательно создают ситуацию, когда быть крымским татарином в сегодняшних реалиях полуострова уже фактически является уголовным преступлением. А иметь отношение к представительным органам крымскотатарского народа – тем более. После стольких лет изгнания, вернувшись на Родину, ваш народ смог возродить функционирование своих представительных органов, и сейчас агрессор пытается, "подавив" национальные институты, лишить вас того, что досталось крымскотатарскому народу дорогой ценой. Но, думаю, Россия еще не осознала утопичности своих действий", – говорится в письме Порошенко.

Президент Украины добавил, что мир поддерживается не только украинцев, но и крымских татар.

Напомним, еще в 2017 году Рефат Чубаров призвал Порошенко превратить АРК в Крымскотатарскую автономию. Он просит президента и правительство как можно скорее созвать конституционную комиссию, чтобы начать работу по внесению изменений в раздел 10 Конституции Украины АРК – должны превратить АРК в Крымско-татарскую автономную республику как неотъемлемую часть Украины

В свою очередь Порошенко рассказывал, какие изменения в Конституции готовятся для крымских татар.