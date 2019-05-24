Изменения в закон о выборах: Богдан рассказал, как депутаты "обманули" Зеленского

Богдан пообещал обнародовать стенограмму переговоров с главами фракций об изменениях избирательного законодательства

Фото: president.gov.ua

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной Рады якобы обманули главу государства Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство. В качестве доказательства он пообещал опубликовать запись этих переговоров.

"Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций (Рады), которые поддерживали (предложенные в законопроекта правки к избирательному законодательству, – Ред.), а потом за ночь резко поменяли мнение", - заявил глава администрации в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, это стало "неожиданным уроком". "Мы изучили этот урок", – добавил Богдан.

Верховная Рада 22 мая не внесла в повестку дня законопроект президента об изменениях в избирательном законодательстве, которые предусматривали введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. За внесение в повестку этого документа проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

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