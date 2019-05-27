Принять Избирательный кодекс и уволить Кабмин: Парубий рассказал о планах Рады

Спикер парламента рассказал, когда народные депутаты смогут рассмотреть вопрос об открытых избирательных списках

Фото: facebook.comandriy.parubiy.

После недавнего отказа Верховной Рады рассматривать президентский закон о выборах, спикер парламента Андрей Парубий поручил профильному комитету рассмотреть законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс. На этой неделе депутаты намерены рассмотреть вопрос отставки Кабинета министров. Об этом он заявил на Согласительном совете с лидерами парламентских фракций.

По его словам, необходимо собрать рабочую группу для подготовки внесения изменений в Кодекс во втором чтении.

"Я сейчас публично даю поручение главе комитета по правовой политике и правосудию подготовить немедленно ко второму чтению Избирательный кодекс №3112-1, в том числе и моего авторства, который предусматривает введение открытых списков, – сказал Парубий и отметил, что соответствующий законопроект Рада сможет рассмотреть не ранее следующей пленарной недели (4-7 июня). – Со следующей пленарной недели мы сможем начать рассмотрение Избирательного кодекса об открытых списках. Я уверен, это большое обязательство нашего парламента. И я надеюсь, что все руководители фракций меня поддерживают в этом стремлении".

А вот на этой неделе, среди прочего, парламент может рассмотреть вопрос отставки правительства, о чем просил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", – сказал спикер и напомнил, что у парламента по закону есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам с требованием начать принимать реформаторские законы, а также призывает их не использовать парламентскую трибуну для предвыборного пиара.

Смотрите в сюжете "Сегодня", как Рада на внеочередное заседание 22 мая собиралась:

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