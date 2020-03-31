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  1. Новости политики

Известный врач спрогнозировала, когда коронавирус в Украине ослабеет

31 марта, 18:42

Виктория Подолянец

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на распространение коронавируса

Медики полагают, что летом вирус ослабеет, однако не исключают, что с COVID-19 человечеству придется сражаться еще долго. Подробно о новом вирусе рассказала Людмила Мухарская, врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины, экс-заместитель главного санитарного врача Украины в интервью "Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом".

"Можно предположить, что летом вирус ослабеет. Ультрафиолетовое излучение влияет на вирус губительно. Высокие температуры вирус хуже переносит, чем низкие. Когда люди в закрытых помещениях, то они чаще болеют", – говорит Мухарская.

Она считает, что повлиять на ослабление вируса может наступление тепла.

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"Придет лето, будут открываться окна, появятся сквознячки. Это также может повлиять на ослабление вируса", – не исключает врач.

По ее словам, все же какое-то количество людей переболеет.

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"И дальше должно быть затихание. Опять же таки, это предположение, никто 100% гарантии не даст. А дальше нужно будет наблюдать уже осенью, как будет вести себя этот вирус. Многие ученые считают, что он закрепится в человеческой популяции навсегда. И наступит такой момент, что новый вирус SARS-COV-2, возможно, станет обычным для человека вирусом, таким же, как грипп, который сезонно будет вызвать острые респираторные заболевания", – отмечает Мухарская.

Напомним, в Минздраве рассказали, что по состоянию на 29 марта в Украине больше COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 года до 40 лет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что, по данным Центра общественного здоровья Украины, на 10:00 31 марта в стране официально подтверждено 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, восемь человек выздоровели и еще для 13 диагноз оказался смертельным. За сутки зафиксировано 69 новых случаев.

А о том, почему украинцы нарушают карантин, смотрите в нашем сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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