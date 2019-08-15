Изъяли пули и пистолет: жена Грымчака рассказала об обысках

По словам Юлии Грымчак, ее муж находится в изоляторе временного содержания

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Дома у задержанного по подозрению в вымогательстве взятки замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака изъяли пять патронов.

Об этом на брифинге 15 августа сообщила его супруга Юлия Грымчак, отметив, что при задержании у чиновника был изъят пистолет.

Она повторила свои о слова о том, что ее муж был задержан, когда вместе с ребенком вышел в магазин.

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"За три часа было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, ещё с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит", – сказала Юлия Грымчак.

Следователи сообщили ей, что следственные действия с ее супругом должны проходить в Генпрокуратуре, но сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и СБУ под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Юрия Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере 1,1 млн долларов. Их задержали во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов.

В прокуратуре рассказали, что о преступлении, совершенном украинским замминистра, узнали, расследуя другое резонансное дело – об избиении активистки Татьяны Черновол в 2013 году.

"Дело Грымчака" стало 15 августа одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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