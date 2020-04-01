К депутату от "Слуги народа" приехала СБУ: появились подробности

Самого нардепа не оказалось дома, но он намерен поехать в СБУ

К недавно уволенному с должности советника Зеленского народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу наведались сотрудники СБУ, чтобы вручить повестки на допрос. Об этом сообщил в Facebook сам нардеп.

"Говорят, приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. Адвокат поехал к ним. Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак (глава Офиса президента – ред.), когда мне ждать ГБР (Госбюро расследований), и прокуратуру? И скажи, пусть бахилы берут", – написал он.

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В свою очередь адвокат нардепа Маси Найем уже успел пообщаться с сотрудниками СБУ.

"По месту регистрации народного депутата Украины Гео Лероса действительно пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Спокойно поговорили с ними. Цель – вручить три повестки на допрос на разные даты, начиная с 3 апреля 2020. Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки", – написал он в соцсети.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно правоохранители завели уголовное дело из-за скандала с братом Ермака. Так, народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос у себя в Facebook написал, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис якобы проводит переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

В свою очередь Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Глава ОПУ подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

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