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К экс-министру Омеляну силовики пришли с обысками: фото

12 июня, 09:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В доме экс-чиновник находился вместе с семьей

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к нему сегодня рано утром пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований. Об этом он сообщил в Facebook и показал фото.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", – написал он.

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"Украинская правда" пишет, что согласно постановлению Печерского райсуда обыск проводится в рамках производства от 4.08.2017 по событиям 2014-2015 годов с участием экс-депутата от "Партии регионов" Геннадия Бобова, которого следствие считает организатором и финансистом преступной группы, причастной к похищению и убийству журналиста Василия Сергиенко 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском Черкасской области и попытке уничтожить имущество семьи Приходько в Тальном 11 июля 2015 года.

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Дом, в который пришли с обыском, принадлежит Светлане Бобовой. Следователи считают, что в нем могут храниться доказательства по делу.

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Напомним, ранее экс-чиновник уже был замешан в одном уголовном производстве, которое дошло до суда. 13 сентября 2018 года НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждено доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4,23 млн грн.

Сам Омелян заявлял, что инкриминируемые Национальным антикоррупционным бюро подозрения о незаконном обогащении не являются серьезным преступлением. В итоге в апреле 2019 года суд закрыл дело Омеляна по обвинению в незаконном обогащении.

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обыски Владимир Омелян ГБР

Источник: Сегодня

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