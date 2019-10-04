"К кому Беларусь ближе – к россиянам или украинцам": Зеленский дал ответ и рассмешил Лукашенко

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Сегодня президент Владимир Зеленский встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко, а потом они приняли участие в заседании Второго форума регионов в Житомире. Глава украинского государства рассмешил своего коллегу одним любопытным сравнением.

Он отметил, что белорусы для украинцев очень теплые люди, между странами очень теплые отношения.

"И я только что подумал, к кому Беларусь ближе – к россиянам или украинцам? Я вам отвечу. Идея пришла, и я только потом понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей (вероятно, имелось ввиду, что фамилия президента Беларуси заканчивается на "енко" – Лукашенко, что присуще украинским фамилиям – ред.)", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время встречи Лукашенко дал обещание Зеленскому, что Беларусь будет придерживаться всех договоренностей с Украиной, и пообещал быть добрыми соседями для украинцев.

Напомним, Первый форум регионов проходил в октябре прошлого года, на котором пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко встретился с Лукашенко. Они обсудили как экономическое сотрудничество, так и отношения двух страны на фоне опасений, что Россия может использовать Беларусь для вторжения с ее территории в Украину.

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