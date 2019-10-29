К провокациям боевиков готовы: Аваков рассказал о ситуации в Золотом

После выхода военных из населенного пункта жителей будет кому защитить. Министр озвучил детали

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

После разведения сил в Золотом и отхода с позиций украинской армии, полиция готов обеспечить правопорядок и готова адекватно ответить боевикам в случае срыва договоренностей. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, в Золотом подразделения полиции были усилены бойцами Нацгвардии в связи с началом процесса по отводу войск. Он заверил, что ситуация под контролем и все спокойно.

В этом населенном пункте отдельно работают полицейские центры оказания помощи гражданам.

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"В МВД хватает возможностей для обеспечения общественной безопасности. В случае нарушения противником договоренностей о разведении войск, у МВД хватит сил и средств вовремя и адекватно отреагировать на угрозу", – заявил Аваков.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, что изначально этот процесс должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26 числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В последующие дни в этом районе, но за пределами участка отвода войск, также были вооруженные провокации. Кроме того, украинская сторона в СЦКК сообщила, что 28 октября боевики пять раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения Золотое-4. В то же время и президент Владимир Зеленский заявлял, что именно в участке разведения сил не было обстрелов последние семь дней. А вот добровольцы, находящиеся там, заявляют, что в Золотом не было ни дня тишины.

Украинские военные отойдут на заранее подготовленные позиции на один километр. Министр обороны Андрей Загороднюк ранее уверял, что подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенным планам.

В то же время руководитель Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Алексей Ноздрачов в комментарии сайту "Сегодня" объяснял, что будет после отхода ВСУ из Золотого.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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