Поджог офиса союза венгров на Закарпатье: в СБУ сделали заявление

Еще в декабре прошлого года представители российских спецслужб начали искать исполнителей этого преступления на территории Украины

Украина посредством международных процедур будет привлекать к ответственности иностранцев, которые осуществили поджог здания Общества венгерской культуры Закарпатья.

"Это преступление нами было раскрыто по горячим следам и на протяжении нескольких дней установлены исполнители, которые его совершили. Мы подтверждаем ту информацию, которая была в СМИ, что это два иностранных гражданина, которые являются членами одной из радикальных партий страны ЕС", – рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко в пятницу на брифинге в Киеве.

По его словам, еще в декабре прошлого года представители российских спецслужб начали искать исполнителей этого преступления на территории Украины.

"Именно тогда мы задокументировали попытку гражданина РФ Давида Пономарева подобрать в Украине исполнителей этого преступления", – отметил замглавы украинской спецслужбы.

По словам Кононенко, Пономарев известен СБУ еще с 2015 года, когда он искал исполнителей из числа граждан Украины для совершения теракта в Николаеве: тогда были задержаны трое его сообщников – украинцы, которые в настоящее время привлечены к уголовной ответственности.

"Срыв операции по поджогу здания Общества венгерской культуры Закарпатья вынудил российские спецслужбы искать резервный вариант совершения провокаций с привлечением в качестве исполнителей иностранных граждан, членов одной из праворадикальных группировок. Эти лица установлены и через соответствующие международные процедуры мы будем привлекать злоумышленников к уголовной ответственности", – подчеркнул Кононенко.

Кроме того, по словам замглавы спецслужбы, СБУ установила, что Пономарев планирует организацию еще ряда провокаций на территории Черновицкий области, и эта провокация была упреждена СБУ.

Кононенко также рассказал, что российские спецслужбы планировали организовать в Ужгороде фейковое мероприятия для разжигания межнациональной вражды на Закарпатье. " Мы получили информацию о том, что Россия заказала проведение подрывной акции под видом публичных слушаний на тему соблюдения национально-культурных прав венгров Закарпатья... Во время мероприятия должны были звучать призывы о предоставлении автономии венграм Закарпатья из-за якобы притеснений со стороны украинской власти", – сообщил замглавы СБУ.

Как сообщалось, в ночь на 4 февраля в Ужгороде неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров (речь идет об "Обществе венгерской культуры Закарпатья"). В результате инцидента никто не пострадал, в окне разбилось одно из двойных стекол и слегка обгорела рама.

В МИД Венгрии осудили это нападение и заявили о необходимости введения наблюдательной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что украинские правоохранители установили личности злоумышленников, пытавшихся поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде в ночь на 4 февраля – ими оказались граждане Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".

"Попытку поджечь офис "Общества венгерской культуры Закарпатья" осуществили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга", – сообщил Москаль в своем персональном сайте, ссылаясь на данные правоохранителей.

По словам главы Закарпатской ОГА, правоохранители установили личности поджигателей. "Это Адриан Марглевски (Adrian Marglewski) 01.04.1996 г.р., житель г. Краков та Томаш Рафал Шимковьяк (Tomasz Rafal Szimkowiak) 24.01.1993 г.р., житель г. Бидгощ. Оба – граждане Польши, последователи праворадикальной организации "Фаланга", члены которой принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых ЛНР и ДНР", – подчеркнул Москаль.

Также глава облгосадминистрации отметил, что указанные иностранцы осуществили две попытки поджога. "Оба иностранца будут заочно уведомлены о подозрении, после чего их объявят в межгосударственный розыск", – написал он.