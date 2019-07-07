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К странам, заявившим о демарше в ПАСЕ из-за решения по РФ, присоединился глава делегации Великобритании

7 июля, 23:54

В ночь на 25 июня на сессии ПАСЕ разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи

ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace
ПАСЕ. Фото: twitter.com/pace.

Глава делегации Великобритании присоединился к демаршу стран, состоявшемуся из-за подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации в ассамблее, сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев (фракция "Блок Петра Порошенко").

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании. Работаем дальше", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Ранее к заявлению семи стран о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения РФ присоединились представители Швеции в парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в ночь на 25 июня на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) разрешили делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Киев оспорил полномочия россиян, и комитеты Ассамблеи подготовили новый доклад, однако 26 июня ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции и окончательно вернула Россию.


В Украине очень резко восприняли вести из Страсбурга. Политики и дипломаты считают, что Совет Европы скомпрометировал себя и потерял авторитет, "наплевал" на европейские ценности. Также 25 июня украинская делегация решила покинуть ПАСЕ. Глава делегации Украины, народный депутат Владимир Арьев обратился к Верховной Раде и президенту Украины принять срочные решения по ситуации в Ассамблее.

Вместе с Украиной приостановили свое участие в текущей сессии еще 6 делегаций (Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии), которые также будут обращаться в свои парламенты, к своим министерств иностранных дел, к главам государств для проведения консультаций по поводу того, что дальше делать в этой ситуации.

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Тег Россия, Великобритания, Украина, демарш, ПАСЕ

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