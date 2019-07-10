К Зеленскому "в гости" едет премьер-министр соседней страны

С официальным визитом в Киев прибудет Майя Санду, которая уже озвучивала позицию по Украине

Майя Санду. Фото: facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova/.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится 11 июля с премьер-министром Молдовы Майей Санду. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что встреча состоится в здании Офиса президента.

"В четверг, 11 июля, Украину с рабочим визитом посетит премьер-министр Молдовы Майя Санду. В 17:40 начнется встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министром Республики Молдова Майей Санду с представителями СМИ", – говорится в сообщении.

Недавно Майя Санду в июне приняла съемочную группу "Сегодня" в парламенте своей страны и заявляла, что Украина – друг и партнер Молдовы, у которого есть чему поучиться. В частности, по примеру Украины премьер планирует создать антикоррупционное бюро.

Как сообщали новости "Сегодня", в мае, сразу после инаугурации нового президента Украины, президент Молдовы Игорь Додон поздравил Зеленского с вступлением в должность и ожидает с ним встречи.

"Мы провели очень конструктивный разговор по телефону. Я поздравил его с вступлением в должность, мы обсудили двусторонние отношения и договорились подготовить повестку для предстоящей встречи в ближайшем будущем", — заметил Додон.

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