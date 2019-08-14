Кабмин Гройсмана отказался заниматься увольнением Кличко

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Нынешний состав Кабинета министров Украины во главе с Владимиром Гройсманом не намерен рассматривать вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", – написал Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook.

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Напомним, ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА. Кличко считает, что увольнение его с поста в КГГА – неконституционно.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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