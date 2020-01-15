Кабмин утвердил новые зарплаты топовых чиновников: названы суммы

В правительстве будут платить достойные зарплаты чиновникам, чтобы они не зарабатывали коррупционным путем

Заседание Кабмина / Фото: Кабинет министров Украины

Правительство изменит принцип оплаты труда и установит сетку зарплат для топ-чиновников. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на документ, представленный на заседании Кабмина.

По его данным, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада – два прожиточных минимума (по состоянию на 1 января 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.

"Размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году. Например, руководитель государственного органа (Аппарат Верховной Рады, Секретариат Кабинета министров, Офис президента Украины, аппараты (секретариаты) Совета национальной безопасности и обороны Украины, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генерального прокурора , Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания) будет иметь должностной на уровне 37 800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти – 33 600 грн)", – добавляет Гончаренко.

Изменения коснутся и принципов выплаты премии госслужащим. Кабмин предлагает выплачивать премии первому вице-премьер-министру Украины, вице-премьер-министру Украины, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

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надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам Украины, министрам премьер-министром Украины, а первым заместителям министров – министром, в размере до 200% должностного оклада;

премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личного вклада в общие результаты работы в размере до 200% должностного оклада.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением. По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, а по теневым схемам воровали десятки и сотни миллионов долларов или получали зарплаты в конвертах. "Им не нужна была официальная высокая зарплата, потому что они, официально прибедняясь, за кулисами грабили страну и людей. Украинцев просто обманывали. Мы прекратили порочную практику теневых схем и откатов в правительстве", – написал Гончарук.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о высоких премиях министрам и их заместителям.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера относительно информации о высоких премиях.

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