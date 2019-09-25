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Кабмин назначил нового главу Нацполиции и заместителей Авакова

25 сентября, 13:11

У силовиков серьезные кадровые перестановки – новых чиновников МВД одобрило правительство

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Украины генерала Игоря Клименко, который до сегодняшнего дня был заместителем начальника Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"У Национальной полиции новый руководитель – генерал Игорь Клименко", – написал нардеп.

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Также назначены несколько новых заместителей министра внутренних дел. Яровой Сергей Анатольевич – первый заместитель, и еще пять заместителей: Гончаров Сергей Михайлович, Ковальчук Татьяна Ивановна, Геращенко Антон Юрьевич, Павлюченко Екатерина Владимировна, Гогилашвили Александр Генрихович.

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Вадим Пристайко. Фото: twitter.com/mfa_ukraine

Как сообщали новости "Сегодня", 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Уже бывший главный полицейский страны отметил, что занес заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

В начале сентября три заместителя Князева ушли в отставку по собственному желанию – Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали рапорты об отставке и эти рапорты были подписаны.

Позже Аброськин заявил о желании баллотироваться в мэры Мариуполя. Среди членов своей команды он назвал командира добровольческого батальона Андрея Гергерта с позывным "Червень".

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Кабмин МВД Клименко Нацполиция

Источник: Сегодня

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