Кабмин назначил нового главу Нацполиции и заместителей Авакова

Игорь Клименко

Кабинет министров назначил главой Национальной полиции Украины генерала Игоря Клименко, который до сегодняшнего дня был заместителем начальника Нацполиции. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Алексей Гончаренко.

"У Национальной полиции новый руководитель – генерал Игорь Клименко", – написал нардеп.

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Также назначены несколько новых заместителей министра внутренних дел. Яровой Сергей Анатольевич – первый заместитель, и еще пять заместителей: Гончаров Сергей Михайлович, Ковальчук Татьяна Ивановна, Геращенко Антон Юрьевич, Павлюченко Екатерина Владимировна, Гогилашвили Александр Генрихович.

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Как сообщали новости "Сегодня", 24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку. Уже бывший главный полицейский страны отметил, что занес заявление министру внутренних дел Арсену Авакову.

В начале сентября три заместителя Князева ушли в отставку по собственному желанию – Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали рапорты об отставке и эти рапорты были подписаны.

Позже Аброськин заявил о желании баллотироваться в мэры Мариуполя. Среди членов своей команды он назвал командира добровольческого батальона Андрея Гергерта с позывным "Червень".

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