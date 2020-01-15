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Кабмин назначил нового главу НАПК: подробности

15 января, 12:24

Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет

Александр Новиков. Фото: скриншот

Александр Новиков. Фото: скриншот

Правительство назначило новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупцииАлександра Новикова, который победил в открытом конкурсе на должность. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Перед ним стоит важная задача – обеспечить открытость и прозрачность органа, а главное – показать всем нам конкретные результаты уничтожения коррупции", – написал он.

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Гончарук напомнил, что Новиков имеет высшее юридическое образование, работал в органах прокуратуры более 10 лет и поддерживал государственное обвинение по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями.

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Напомним, конкурс на должность руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции стартовал 8 ноября.

Также новости "Сегодня" сообщали, что 16 октября президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции", который изменил структуру управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Документом предусмотрено, что руководителя НАПК будет назначать не президент, а Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

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Кабинет министров НАПК Алексей Гончарук Александр Новиков

Источник: Сегодня

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