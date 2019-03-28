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Кабмин назначил нового руководителя недрами Украины

Сегодня, 19:27

На должности руководители госслужбы правительство выбрали исполняющего обязанности ее главы Олега Кирилюка

Кирилюк Олег. Фото: geo.gov.ua
Кирилюк Олег. Фото: geo.gov.ua.
Кабмин назначил нового руководителя недрами Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d03/e2d/5c9d03e2dda73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d03/e2d/5c9d03e2dda73.jpg Политика На должности руководители госслужбы правительство выбрали исполняющего обязанности ее главы Олега Кирилюка

Исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Украины Олег Кирилюк возглавил ведомство – кабинет министров утвердил его на должности руководителя.

На портале украинского правительства было опубликовано распоряжение №180-р от 27 марта 2019 года, в котором говорится о подписании с Кирилюком контракта сроком на пять лет, с испытательным сроком в три месяца.

Ранее Кирилюк руководил территориальным управлением Госгорпромнадзора и управлением Государственной архитектурно-строительной инспекции в Житомирской области. С мая 2017 года он стал заместителем главы Госгеонедр.

Конкурс на замещение этого поста был объявлен в феврале 2019 года. Должностной оклад главы Госгеонедр составляет 18 тыс. гривен с возможностью различных надбавок.

Напомним, в сентябре стало известно, что в сентябре полиция уличила в системном взяточничестве первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр и взяла его с поличным при попытке получить мзду с предпринимателей.

Кроме того, как ранее сообщили в Госгеонедр, растущий спрос на электрокары приводит к тому, что цветные металлы из Украины становятся более востребованной продукцией.

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Тег чиновник, ископаемые, кирилюк, геология , госслужба, недра, Госгеонедра

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Источник:

Интерфакс-Украина

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