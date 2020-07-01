Кабмин одобрил новые штрафы за нарушение масочного режима

Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса в Украине одобрил введение новых штрафов за пребывание граждан в общественных зданиях и общественном транспорте без защитных масок.

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Соответствующий законопроект на рассмотрение правительства внес министр юстиции Денис Малюська.

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"Законопроект устанавливает специальную ответственность за отсутствие масок на гражданах Украины. Ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях и отдельно – ответственность юридических лиц – владельцев соответствующих зданий, сооружений, общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать таких граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок. Устанавливаем ответственность за это", - сообщил Денис Малюська.

По словам министра, для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – "по сути, произойдет даже небольшое уменьшение штрафов по сравнению с тем, что сейчас предусмотрено общими правилами карантина".

"Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан", – отметил Денис Малюська.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Киев и 11 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина.

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