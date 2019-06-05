Кабмин одобрил отставку губернаторов и передаст представление Зеленскому

Правительство рассчитывает, что новых чиновников оперативно назначат на вакантные должности

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров одобрил увольнение ряда глав Областных государственных администраций, которые подали в отставку в связи со сменой президента в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин сегодня подаст президенту Украины представление об увольнении губернаторов, и выразил надежду на эффективный отбор новых кандидатов на эти должности.

"Ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров, с правительством разработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА для того, чтобы мы работали достаточно оперативно", – сказал глава правительства.

Отметим, всего было одобрено правительством увольнение 13 губернаторов.

Напомним, один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.

В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места.

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