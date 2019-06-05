Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости политики

Кабмин одобрил отставку губернаторов и передаст представление Зеленскому

5 июня, 14:06

Правительство рассчитывает, что новых чиновников оперативно назначат на вакантные должности

Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров одобрил увольнение ряда глав Областных государственных администраций, которые подали в отставку в связи со сменой президента в Украине.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин сегодня подаст президенту Украины представление об увольнении губернаторов, и выразил надежду на эффективный отбор новых кандидатов на эти должности.

"Ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров, с правительством разработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА для того, чтобы мы работали достаточно оперативно", – сказал глава правительства.

Отметим, всего было одобрено правительством увольнение 13 губернаторов.

Напомним, один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.


В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, отставка, увольнение, губернатор, Гройсман

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин одобрил отставку губернаторов и передаст представление Зеленскому". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский уволил еще одного чиновника СБУ

3 июня, 11:01

Глава государства продолжил кадровую чистку в украинской спецслужбе

Зеленский отстранил задержанного на взятке главу Коростенской РГА

31 мая, 19:04

Соответствующее распоряжение было обнародовано 31 мая

Зеленский уволил главу Госпогранслужбы

31 мая, 16:49

Глава государства также уволил генерала в запас, но разрешил носить военную форму

Кадровая чистка: Зеленский уволил еще двух чиновников СБУ

31 мая, 16:15

Одного из сотрудников спецслужбы глава государства убрал сразу с двух должностей

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Без химии: 10 народных средств от комаров

Фантастический прыжок Пятова, который отразил удар Роналду: видео

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

РФ отреагировала на решение трибунала ООН об освобождении моряков

Откуда взялся толстяк, побивший Энтони Джошуа

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Выложите это немедленно: что не стоит хранить в кошельке

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Простой способ засечь рак почки задолго до диагноза
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь