Кабмин одобрил отставку губернаторов и передаст представление Зеленскому
Правительство рассчитывает, что новых чиновников оперативно назначат на вакантные должности
Кабинет министров одобрил увольнение ряда глав Областных государственных администраций, которые подали в отставку в связи со сменой президента в Украине.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин сегодня подаст президенту Украины представление об увольнении губернаторов, и выразил надежду на эффективный отбор новых кандидатов на эти должности.
"Ожидаем, что Администрация президента совместно с секретариатом Кабинета министров, с правительством разработает механизмы отбора новых претендентов на должности председателей ОГА для того, чтобы мы работали достаточно оперативно", – сказал глава правительства.
Отметим, всего было одобрено правительством увольнение 13 губернаторов.
Напомним, один из чиновников губернатор Закарпатья Геннадий Москаль подал в отставку и объяснил, почему уходят некоторых главы ОГА. Он сослался на требование закона в случае прекращения полномочий президента Украины. Пятый глава государства (2014-2019 гг.) Петр Порошенко перестал быть президентом 21 мая.
В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, имеют ли старые губернаторы шанс сохранить свои места.
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