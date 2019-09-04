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Кабмин окончательно ввел электронный обмен документами: когда он заработает

4 сентября, 17:19

До октября все госорганы должны провести соответствующие организационные настройки

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами. Об этом информирует правительственный портал.

Изменения должны заработать с 1 октября, до того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.

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"Ежемесячно государственные органы отправляют друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме", – заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, решение сократит время на доставку и обработку корреспонденции и станет первым шагом полноценной цифровизации всего документооборота.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Новости "Сегодня" писали, что, по словам нового премьер-министра Алексея Гончарука, Украина с 1 октября должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу он поставил перед Дубилетом 2 сентября.

Ранее киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетом.

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Кабмин документооборот цифровые технологии цифровизация

Источник: Сегодня

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